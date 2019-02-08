Hamzaçebi’den istifa sonrası ilk açıklama

Yaklaşık bir yıldır yürüttüğü CHP Genel Sekterliği görevinden istifa eden Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile taziye ziyaretinde bulundu. Hamzaçebi, "Eskiden masadaydık, şimdi sahadayız" dedi.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberinegöre ziyaret çıkışında Hamzaçebi'nin istifası sorulan Ekrem İmamoğlu, 'Hamzaçebi'nin kendisinin ağabeyi olduğunu' belirterek, "Bunlar bizim aile meselemiz. Akif Bey, benim ağabeyim. Partimizin büyüğü dolayısıyla biz onu aile içinde çözeriz, konuşuruz. Parti içi meseleleri, kamuoyuna dönük konuşmayız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan sonra kendisine yöneltilen istifa sorusuna Hamzaçebi ise taziye ziyaretinde bulunulduğunu hatırlatarak "Alemdar ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş. Tam dokuz ferdini bu binada kaybetmişler, Allah rahmet eylesin. Taziye ziyaretinde bunları konuşmaya hiç ihtiyaç yok. Eskiden masadaydık, şimdi sahada olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için çalışıyoruz. İlçelerdeki belediye başkanlıklarını kazanmak için sahadayız. Onları kendi işimizde konuşuruz" diye yanıt verdi.