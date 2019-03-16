Erdoğan'ın mitingine işten atma tehdidiyle işçi taşındı

Erdoğan'ın dün Gaziantep'teki mitingine Suriyeli sığınmacılar ve çevre ilçelerden belediye işçileri taşındı. Miting alanında elinde listeyle bekleyen kişiler işçilerden mitinge katıldıklarına dair imza aldı. Bazı personelden de 'selfie' çekerek mitinge katıldıklarını kanıtlamaları istendi.

Gaziantep'te dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu AKP'nin seçim mitinginde yine belediye işçileri alana taşındı.

Miting çevresine toplu halde getirilen Suriyeli sığınmacıların yanı sıra AKP ve MHP'ye ait Şahinbey, Şehitkamil, Büyükşehir, Araban, Nizip, Yavuzeli, İslahiye, Nurdağı, Karkamış belediyeleri bünyesinde çalışan işçiler işten atılma tehdidiyle mitinge getirildi.

Miting alanı çevresindeki kişiler tarafından belediye çalışanı işçilerin mitinge geldikleri imza yoluyla teyit ettirildi. Elinde listeyle bekleyen kişiler işçileri kaydetti.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 'SELFIE' BASKISI

Öte yandan Gaziantep'in merkez ilçelerinde çalışan memur ve belediye personelinden alanda "selfie" tarzı fotoğraf çekip WhatsApp grubuna atmaları istendi.

BELEDİYELERDE KİMSE KALMADI

Dünkü mitinge Nurdağı ve İslahiye ilçesinden 2 bin 500, Şahinbey, Şehitkamil ve Büyükşehir'den 7 bin 500, Nizip'ten 2 bin 500, Araban'dan 2 bin, Oğuzeli'den bin 500 ve Yavuzeli'den 2bin kişinin katıldığı öğrenildi.