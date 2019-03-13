Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Gölbaşı'ndaki mitinginde kalabalığa 'Bu kardeşiniz 4 buçuk yıl daha Türkiye'de cumhurbaşkanı mı?' diye sordu. 'Evet' seslerinin ardından Erdoğan, 'Sesiniz az geldi, yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz?' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda yapılan toplu açılış töreninde konuştu.

Kalabalığa "Bu kardeşiniz 4 buçuk yıl daha Türkiye'de cumhurbaşkanı mı?" diye soran Erdoğan "Evet" seslerinin ardından "Sesiniz az geldi, yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz?" dedi.

'HER SEÇİM BİR BEKA SEÇİMİDİR'

Türkiye gibi bir ülkede önemsiz seçim olamayacağını kaydeden Erdoğan "Her seçim bir beka seçimidir. Bunun için 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla sorunlu kesim varsa tüm güçleriyle 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar" diye konuştu.

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Erdoğan, "Son 2 ayda Ankara'daki 7. ilçe mitingimizi yapıyoruz. Bugüne kadar 70 milyonluk bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi daha derinlere inerek çok daha kaliteli bir yaşam yeri haline getiriyoruz. Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. Millet bahçesini de içine alan 35 km'lik Kanal Ankara projesiyle şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz" diye konuştu.

Gölbaşı'nda İyi Parti'nin adayı olduğunu söyleyen Erdoğan, "CHP'nin, HDP'nin yok. Büyükşehirde CHP'nin adayı da hepsinin ortak adayı. Bu gerçekler ortadayken milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

"Bu zillet ittifakı bizim ülkemizi bölmeye çalışıyor" diyen Erdoğan, "31 Mart'ta sandıkları patlatacağız" ifadesini kullandı.