Gaziosmanpaşa'daki seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz' dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'oğlunun kulağını çek' diye seslenen Erdoğan 'Artık burası İslambol'dur' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

Erdoğan, "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz" dedi.

Erdoğan, "Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol'dur" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: