Enver Aysever Yüreğir halkı ile buluştu: Sömürenler ile aynı gemide değiliz

Gazeteci, yazar Enver Aysever TKP Adana İl Örgütü tarafından düzenlenen 'Semt Buluşması'nda Yüreğir halkıyla bir araya geldi.

TKP Adana İl Ögütü tarafından Yamaçlı Mahallesi Şendağ Kahvehanesi'nde düzenlenen "Semt Buluşması"na gazeteci, yazar Enver Aysever de katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TKP Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi adayı Okan Alay, "Adana'nın Karşıyaka bölgesinde yaptığımız çalışmaları seçim döneminde yoğunlaştırdık, seçimlere giderken bir buluşma gerçekleştirerek sorunlarımızı, dertlerimizi konuşmamız gerektiğini düşündük. Bu nedenle bu etkinliği gerçekleştirdik. Sevgili Enver Aysever de bizi kırmayarak buraya geldi" dedi.

Okan Alay'dan sonra söz alan Enver Aysever, kendisinin Antakyalı bir alevi ailenin çocuğu olduğunu, dolayısıyla Adana'yı da yakından takip ettiğini ve sorunlarının neler olduğunu bildiğini belirttiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Ben buraya TKP'li arkadaşlarımın davetiyle geldim; çünkü onların fikir namusuna, solculuğuna, insana bakışına, emeğe bakışına saygılıyım. Türkiye'de sol nasıl bir seçenek olabilir sorusunu önemsiyorum. Dün Adana'yı biraz gezme fırsatım oldu. Türkiye'nin birçok büyük şehrinde olduğu gibi Adana'da da bir tarafta lüks mekanlarda parayı nereye harcayacağını bilemeyen, bir tarafta yoksulluk içinde çoluğumu çocuğumu nasıl okuturum, evime nasıl ekmek götürürüm derdine düşmüş insanlarla karşılaştım. Ben burada yoldaşım olarak gördüğüm insanlarla birlikte emek hareketine aktif olarak destek vermeye çağırıyorum."

'SANDIKTAN ERDOĞAN, HALKTAN DENİZ GEZMİŞLER ÇIKAR'

Siyaset alanında seçimlerin dışına işaret eden Aysever sömürenler ile evine ekmek götürmeye çalışanların aynı gemide olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yerdi:

"Siyasette iki sonuç vardır. Birinci sonuç seçimlerle elde edilen sonuç, ikinci sonuç da toplumsal sonuç. Erdoğan'ın bunca yıldır yenildiği tek olay Gezi Direnişi'ydi. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Artık Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, onların bize dayattığı düşüncelere karşı olan insanlar olarak örgütlü hale gelmemiz lazım. Türkiye halkının örgütlü bir hale geldiğinde neler yapabileceğini yakın tarihimiz bize göstermiştir. Sandık gelir geçer. Sandıktan Özal çıkar, sandıktan Erdoğan çıkar, ama halktan Deniz Gezmişler çıkar. Emekçiyi sömüren, alın terini çalanla evine ekmek götürmeye çalışan insan aynı gemide değildir, olamaz."

TKP belediye başkan adaylarının da katıldığı buluşma Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'in katılacağı "Nereden Nereye" etkinliğine yapılan çağrıyla sona erdi.