Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul seçimlerini kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Sandıklarda görev alan tüm arkadaşlarıma minnet duygularımı yolluyorum. Sonuç netleşinceye kadar tüm görevli dostlarıma görevlerini sürdürmelerini rica ediyorum. Asla sandıkları terk etmemenizi rica ediyorum. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı tazelemiştir" diyen İmamoğlu'nun açıklamasının bir kısmı şu şekilde:

"Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız belediye başkanı seçimi ve tabi ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak katkısı idi. Duygularımı sizinle paylaşacağım, İstanbullu hemşehrilerime ve milletimize ve hatta dünyaya Türkiye adına birkaç cümle etme konusunda kendimi sorumlu hissediyorum. Ama önce bugün onbinlerce hatta yüzbinlerce diyebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir ve asla sandıklarınızın, birleştirme tutanaklarının netleşmesine varıncaya kadar asla sandıkları terk etmemenizi rica ediyorum. Tarihi sorumluluk hala devam etmektedir.

Çok kıymetli İstanbullular, biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Maalesef demokrasi saati 31 Mart akşamı çalışmadı, yaşanan her şeyi milletimiz biliyor. Saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. Herkesin yeni bir ortak sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul'da artık adalet, eşitlik, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı tazelemiştir. yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir sükunet içerisinde geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını Dünyanın gözü önünde korudunuz. Demokrasi geleneğine sahip çıktınız.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Sayın Cumhurbaşkanı, depreme hazırlık, daha hızlı metro yapmak, mülteci konuları gibi İstanbul'un acil sorunlarında merkezi yönetimle uyum içinde çalışmak gereklidir. Seçim öncesinde vatandaşa anlattığım yol haritasına uygun olarak sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutsuzluğundan, işsizliğin, yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşlarımıza yeterliği eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu anlayış içerisinde İstanbul’un acil çözüm bekleyen, merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatayı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak, sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum".

ERDOĞAN SESSİZ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçiminin sonuçlarının netleşmesinin ardından sessizliğini koruyor.

Seçim sonuçlarını daha önce olduğu gibi Kısıklı'daki konutunda değil Vahdettin Köşkü'nde takip eden Erdoğan, daha önceki seçimlerde sonuçlar tam olarak netleşmeden Ankara'ya gidiyor, gitmeden önce de kısa bir değerlendirmede bulunuyordu.

Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından sessizliği sürerken, Binali Yıldırım ise seçim sonuçlarını kabul eden bir açıklama yaptı.