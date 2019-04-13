CHP'li Kaftancıoğlu: Önümüzdeki hafta İmamoğlu mazbatasına kavuşacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki hafta başında mazbatasını alacağını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki hafta başında mazbatasını alacağını duyurdu.

'CHP ADINA SEÇİMLER SONA ERMİŞTİR'

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "CHP adına seçim sona ermiştir. Kazanılan il ve ilçelerde vadedilen projeleri hayata geçirmek ve kaybedilen yerleri gelecek seçimlerde nasıl kazanacağımıza yoğunlaşmak istiyoruz" dedi.

'İMAMOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA MAZBATASINI ALACAK'

Kaftancıoğlu konuşmasının devamında, MHP'nin itirazda bulunduğu Maltepe'de dün yaşanan olaylarla sayımı engellemesini eleştirerek, "Ne yaparlarsa yapsınlar sonucun değişmeyeceğini en az bizim kadar onlar da biliyor. Artık bu milletin huzurunu kaçırmaktan, seçim gündemiyle halkın sorunlarını örtbas etmekten vazgeçin. Önümüzdeki hafta başında bu süreç sona erecek, Ekrem İmamoğlu mazbatasına, 16 milyon İstanbullu da belediye başkanına kavuşacak" diye konuştu.