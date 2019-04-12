CHP Sözcüsü Öztrak: En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak itiraz sürecine ilişkin kameraların karşısına geçti. Öztrak, 'Seçimde hileyi elinde güç olan yapar. İktidarın saltanat kayığı olan gazeteleri uyarıyorum. YSK üyeleri ifşa edildi. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü. Bu yayınlarla kimler hedef alınmaktadır. Bu yayınların şerefli hakimleri korkutmayacağını düşünmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki sonuçlara itiraz sürecine ilişkin zaman zaman açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni bir açıklama yaptı.

Sürecin uzamasının yalnızca demokrasi ve hukuk anlamında bir problem olmadığını belirten Öztrak, "Sürecin uzaması işimizi, aşımızı, geleceğimizi de etkileyecektir" dedi.

"YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır" diyen Faik Öztrak, "Türkiye seçimle gelenin seçimle gittiği bir demokrasi midir? Yoksa koltuğa oturanın bir daha kalkmadığı totaliter bir rejim midir?" diye konuştu.

Öztrak, "Seçimde hileyi elinde güç olan yapar. İktidarın saltanat kayığı olan gazeteleri uyarıyorum. YSK üyeleri ifşa edildi. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü. Bu yayınlarla kimler hedef alınmaktadır. Bu yayınların şerefli hakimleri korkutmayacağını düşünmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.