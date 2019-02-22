CHP İstanbul adayı İmamoğlu: Dua edelim İstanbul'da deprem olmasın!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Okmeydanı'nda bulunan PERPA Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, "Depreme milli mesele olarak bakacaksınız. Allah esirgesin şu an tek yapacağımız şey. Biz hızlıca çözeriz ama dua edelim bu şehirde deprem olmasın" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Okmeydanı'nda bulunan PERPA Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. İmamoğlu'na, CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin, bazı CHP Milletvekilleri ve İYİ Partili ilçe yöneticileri eşlik etti.

Depremle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu şehirde 20 yıl oldu biz depremi hissedeli. 20 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Depremi siyaset üstü bir konu haline getirirsen çözülür. Depremi ne kadar siyasi malzeme yaptıklarını ben 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde utanarak izledim. Yani bu kentsel dönüşümü geçirmeyelim Ekrem'in oyu artar. Çok sesli konuşuyor, sesi kısık falan değil. Dolayısıyla depreme milli mesele olarak bakacaksınız. Allah esirgesin şu an tek yapacağımız şey. Biz hızlıca çözeriz ama dua edelim bu şehirde deprem olmasın" ifadelerini kullandı.

'TÜSİADLA EĞİTİM MESELESİNİ KONUŞACAĞIZ'

Konuşmasının devamında eğitim sorunlarına değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Yani 4 yaş altı 1 milyon 200 bin çocuğun sadece yüzde 15'i okul öncesi eğitimden faydalanıyor. Hangi çağdayız, hangi çağdaşlıktayız veya biz nasıl bir nesil hazırlıyoruz. Bahsettiğimiz nesil eğer gelişime açık güzel bir nesil olacaksa, iyi bir eğitim almalı. Dolayısıyla biz bu konuları PERPA'yla da TÜSİAD'la konuşacağız. Dolayısıyla İstanbul'un büyük bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var. İstanbul'da her ilçede hem ilçe belediyelerle beraber hem büyükşehir belediyesi olarak kreş işine el atacağız. Biz eğitimin en önemli partneri olacağız. Ama gücümüzü sizin gibi dev kuruluşlardan almak zorundayız. Seferberlik. Aynı şeyi farklı iş dünyası sohbetlerinde de söyledim. Anadolu'da birçok yer için eğitim seferberliği yapardık. Oradaki çocuklar iyi eğitim alsınlar, diye. Şimdi köylerde, kırsalda çocuk kalmadı ki, çocuklar şehirlerde. İstanbul'un büyük bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var. Bu vahşi durumdaki eğitim koşullarını tek başına büyükşehir belediyesi elbette düzeltemez. Ama büyükşehir belediyesi bu işin lokomotifi olacak."