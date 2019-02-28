CHP adayı Tunç Soyer: Gerekirse İzmir Fuarı'nı özelleştireceğiz

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) meclis toplantısına katılan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 'Fuar İzmir senenin en az 11 ayı mutlaka yaşamak zorunda. Gerekirse özelleştireceğiz, profesyonellerden hizmet alacağız, ne gerekiyorsa yapacağız ama 11 ay fuar yaşayacak' diye konuştu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası'nın meclis toplantısına konuk oldu.

Burada projelerine dair bilgi veren Tunç Soyer, meslek odaları ile Büyükşehir Belediyesi'nin bağlarını güçlendireceğine vurgu yaptı.

Soyer, seçilmesi halinde nisan mayıs aylarında İZTO bünyesindeki 79 meslek komitesini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili bürokratları ve İzmir Ticaret Odası'nın ilgili çalışanlarıyla birlikte toplantı dizisine davet edeceğini belirterek, “70 meslek komitesinin tamamıyla bizzat oturup konuşmak istiyorum. Bizzat onların taleplerini dinlemek istiyorum. Ondan sonrasında bir irtibat masasını kuracağız. Ve o masa düzenli iletişim içinde kalacak. Her ay belirleyeceğimiz gün ve saatte rutin buluşma zemini oluşturmak istiyorum. İzmir'de meslek komitelerinin son derece önemli olduğunu biliyorum” diye konuştu.

'GEREKİRSE FUAR İZMİR'İ ÖZELLEŞTİRECEĞİZ'

Dünyanın hiçbir metropolünde flamingo üremediğini, burada ürüyorsa, bunun da İzmir'de denizin temiz olduğu anlamına geldiğini kaydeden Tunç Soyer, “Bunu dünyaya anlatmıyorsak büyük hata yapıyoruz. Biz bunu ekmeğe dönüştüremiyorsak bu ya cehalettir ya hıyanettir. Buna sessiz kalamayız. Kentin turizmdeki payını, tarımdaki payını artırmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasında, Fuar İzmir'in yanına kongre merkezi yapacaklarını ve bu merkezin uluslararası bir proje yarışmasıyla projelendirileceğini de açıklayan Tunç Soyer, İzmir'e anıtsal yapı kazandırmak istediklerini aktardı.

Soyer, “Fuar İzmir'de yapageldiğimiz fuarlar var ama orada bir ay boş geçmemeli. Buna tahammülümüz yok. Fuar İzmir, senenin en az 11 ayı mutlaka yaşamak zorunda. Örneğin süs bitkileri peyzaj fuarını neden yapmayalım? Yapacağız. Birçok sektörle ilgili fuar yapacağız. Gerekirse özelleştireceğiz, profesyonellerden hizmet alacağız; ne gerekiyorsa yapacağız ama 11 ay fuar yaşayacak. Biri Alaçatı, biri Foça'da olmak üzere en az iki tane kongre merkezi yapacağız. Bu ilçelerimizde turizm 6 ay ile sınırlı. Onun dışında dükkanlar kapatılıyor ve herkes bekliyor. Bunu yaşatmamız lazım. Böyle kentte sağlık turizmini başarmak zorundayız. Bu sadece tıp turizm değildir. Sağlık turizmi, iyi yaşam hali demektir. Bunun turizmini yapacağız. Biz zeytinyağının farkındalığını artırmak zorundayız” dedi.