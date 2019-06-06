Buldan: AKP'ye sandıkta ders vermeyi iple çekiyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan uzun süredir ilk kez ‘bayram tadında bayram’ kutladıklarını söyledi ve ’23 Haziran’da bir kez daha AKP’ye ve onun adayına sandıkta ders vermeyi iple çekiyoruz’ dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars Belediyesi'ndeki bayramlaşma töreninin ardından yaptığı açıklamada “Kürt halkı ve Türkiye halkları olarak uzun süredir ilk defa bayramı bayram tadında kutladıklarını” söyledi.

Buldan bunu Leyla Güven başta olmak üzere cezaevlerinde açlık grevi ve ölüm orucuna girenlere borçlu olduklarını kaydetti.

31 Mart seçimleri öncesinde bölgede kayyumları geri göndereceklerini, batıda ise AKP-MHP ittifakını gerileteceklerini söylediklerini belirten Buldan, “Bizler kayyumları yolladık, Kars’ı aldık, Adana, Mersin ve Antalya’da AKP-MHP’ye kaybettirdik. Onlar bizim başarmamamız için her türlü engeli önümüze koydularsa da başarmayı bildik” dedi.

Buldan “AKP gidene kadar, AKP iktidardan düşene kadar bu mücadele devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki AKP gittikten sonra bu ülkeye demokrasi gelecek, barış gelecek. AKP gittikten sonra demokratik siyasetin yolları açılacak" diye konuştu.

Buldan konuşmasının devamında "Şimdi bizler 23 Haziran’ı bekliyoruz. 23 Haziran’da bir kez daha AKP’ye ve onun adayına sandıkta ders vermeyi iple çekiyoruz. İstanbul’da çok Karslı ve Serhatlı var. Akrabalarınıza sandığa gitmelerini, seçmen olan her vatandaşımızın gidip oyunu kullanmasını ve AKP’ye ders vermesini isteyin. Kazanacağımız günler yakındır” dedi.