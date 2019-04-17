Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama: Demokrasi işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimleri kaybeden AKP'nin adayı Binali Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Çarşamba, 17 Nisan 2019 21:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kaybeden AKP’li Binali Yıldırım, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasını değerlendirdi.

“Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür,” diyen Yıldırım, şunları yazdı:

“İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.”

İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır.

 