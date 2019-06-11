Binali Yıldırım soruları istediğini yalanladı

AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı canlı yayında sorulacak soruların önceden görüşülmesini talep ettiği iddiasını yalanladı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Binali Yıldırım, CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı canlı yayında sorulacak soruların görüşülmesini talep ettiği iddiasını yalanladı.

Yıldırım Twitter’dan yaptığı açıklamada “CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili ‘Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi’ diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde ‘öyle değilse yanlış anlamışım’ diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir” dedi.

Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı canlı yayında pazar günü Binali Yıldırım ile katılacakları ortak yayında sorulacak sorular konusunda “Asla bir sınırlama olmasından yana değilim. Bana soruları yollamasa da olur” demiş ve “Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş” diye eklemişti.