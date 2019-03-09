Binali Yıldırım: Paris’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 22 milyon turist hedefi için İstanbul’a Yenikapı Müzesi’ni kazandıracağını belirterek, 'Paris’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, vaatleri arasına YeniKapı Müzesi'ni de kattı.

Paris’te Louvre Müzesi'nn 10 milyonu aşan ziyaretçisiyle geçen yıl rekor kırdığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"İstanbul'un halen dünyanın dört bir yanından gelen turistler için 'olmazsa olmaz' dedirtecek bir müzesi yok. 22 milyon turist hedefi için İstanbul’a Marmaray kazılarında çıkan eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi’ni kazandıracağız. Paris, geçen yıl 50 milyon turiste ulaşarak rekora imza attı. Louvre Müzesi de 10.2 milyon ziyaretçi ile kendi tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdı. Yani Paris'i ziyaret eden her 5 turistten 1'inin Louvre Müzesi'ne uğramadan şehri terk etmedi. Buna kıyasla İstanbul'da 36'sı özel 92 müze bulunuyor. Hepsinin toplamı için ziyaretçi sayısı geçen yıl 13.2 milyondu. 6 milyonu Ayasofya ve Topkapı Sarayı ziyaretlerinden geliyor. Paris’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak."