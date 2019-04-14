Bahçeli'den İmamoğlu'na: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Medipol Bahçeşehir maçını izleyen Ekrem İmamoğlu'na, "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur" sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'ndan belediye başkanı olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Rakamları görmeden niyetler üzerinden değerlendirme yapanları zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlış bizim değerlendirmemiz doğru" dedi. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: YSK'nın itirazlara vereceği cevap beklenmektedir. Rakamları görmeden niyetler üzerinden değerlendirme yapanları zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlış bizim değerlendirmemiz dorğu. YSK'nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacak. İl genel meclisi oylarını yok sanarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmişlerdir.

Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti ve güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyan insanlar hakkında böyle iddia atılıyorsa ispat edilmeli.

Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti düşmanlığa taşımak için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz.

(Bakanlardan YSK üyelerine telefon iddiası) Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti ve güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyan insanlar hakkında böyle iddia atılıyorsa ispat edilmeli.