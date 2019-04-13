Bahçeli: Davul onların boynunda tokmağın kimde olduğu belli

MHP lideri Bahçeli, 'İstanbul'da seçimi tekrarlamak en mantıklı yol olacaktır' dedi. CHP'nin 11 büyükşehri aldığının görüldüğünü söyleyen Bahçeli 'Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimde olduğu bellidir' ifadesini kullandı. Bahçeli partisinin oy oranının yüzde 7,4 olarak gösterilmesinin 'haksızlık' olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin "CHP’nin adayı en çok oyu alıp mazbataya hak kazanmış gibi görünse de İstanbul seçimlerine şaibe karıştığını akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse inkar edemeyecektir. Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenecek MHP il başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli "İstanbul'da seçimi tekrarlamak en mantıklı yol olacaktır. Seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilir" dedi.

CHP'nin 11 büyükşehri aldığının görüldüğünü belirten Bahçeli, "Kazanırken kaybetmek böyle bir şeydir. Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimde olduğu bellidir" diye konuştu.

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlarının seçilmesi ve seçilen başkanların ilçe belediye başkanlarını belirlemesi önerisini tekrarlayan Bahçeli "Bu seçim sonuçları göstermiştir ki yerel yönetimlerde reform büyük ihtiyaçtır" dedi.

MHP'nin oylarının yüzde 7,4 olarak gösterilmesini de "haksızlık" diye niteleyen Bahçeli, "Partilerimizin oy dağılımı en iyi il genel meclisi üyeleriyle anlaşılacaktır. Partimizin aldığı oy oranı yüzde 18,1'dir" diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "adı konulmamış" bir güvenoyuna dönüştüğünü savunan Bahçeli "Kazanan Cumhur ittifakıdır" ifadesini kullandı.