Ayşe Arman TKP Güngören adayı ile söyleşi yaptı: Hikâyemin başörtüsüyle örtülmemesi gerekir!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, paranın saltanatı varsa, halkın TKP'si var diyen Türkiye Komünist Partisi (TKP) Güngören Belediye Başkan adayı Fatma Akın ile röportaj yaptı.

Ayşe Arman söyleşisinde şu ifadeleri kullandı:

O bir tekstil işçisi. Aynı zamanda bir eş ve anne. Zor şartlarda çalışmış hep. Bodrum katlarında, rutubetli ortamlarda... Kazandığı paranın bir kısmı taşerona gitmiş, sigortasız çalıştırılmış. Kadın işçi olmanın zorluklarını çok iyi biliyor ve anlatabiliyor.Fatma Akın, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Güngören belediye başkan adayı. 1977 doğumlu. Dört yıl önce partiye üye olmuş. Kendini geliştirmiş biri. Pratik, hızlı, tatlı, sezgileri kuvvetli ve zeki. Ortaokul mezunu ama şu anda liseyi dışarıdan bitiriyor. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor, çözümün de komünizmde olduğunu düşünüyor. AK Partili kocasını TKP’li yapmış, ona Cumhuriyet’ten bu yana önemli tarihi dönüm noktalarını gösteren bütün videoları izletmiş. “YouTube’dan indirdim, hepsi var!” diyor. “Büyük resmi görünce o da ikna oldu!” diye ekliyor. Seçimde şansı var mı yok mu bilmiyorum ama evet, dibine kadar gerçek biri o. Şans diliyorum. Varlığı ve farklılığı çokseslilik adına sevindirici bir gelişme bence. Onun gibi cesur kadınların artmasını diliyorum.