Antalya'daki ses kaydı operasyonunda AKP'li yöneticinin yeğeni tutuklandı

Antalya eski AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı soruşturmasında gözaltına alınan CHP'liler serbest bırakılırken, AKP il yöneticisinin yeğeni olduğu iddia edilen belediye çalışanı Niyazi Ateş'in tutukluluğuna karar verildi.

Antalya'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yurt gazetesinden Aliseydi Karagöz'ün haberine göre, ses kaydına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve Antalya AKP il yöneticisinin yeğeni olduğu iddia edilen belediye çalışanı Niyazi Ateş tutuklandı.

CHP'LİLER SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim koordinasyon merkezinde görev yaptığı belirtilen Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi Ateş ile Maksut A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ebru Türel’in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayımladığı ileri sürülen kişinin belediye şirketi ALDAŞ’ta çalışan Niyazi Ateş olduğu belirlendi. Ateş çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, şüphelilerden Cem O., Cem Özgür Y., Yusuf M. ile Batuhan G. serbest bırakıldı. Cemil B. ile Doğukan D. ve Maksut A.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya eski AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı gündem olmuştu. Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Tartışma yaratan kayıtlarda Ebru Türel olduğu öne sürülen kişinin, oluşturulan ekibe bedava ulaşım kartı dağıttığı ve bu kişilere toplu taşıma araçlarında propaganda yapmasını söylediği duyuluyor.

Ses kaydında geçen konuşmalar şöyle: “İkili-üçlü gruplar halinde size verilen otobüs kartlarıyla, bineceksiniz, konuşacaksınız ve ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Mesela, ‘PKK’lılar CHP’nin listesinde. Ben bugüne kadar hep CHP’ye oy verdim ama şimdi sandığa gitmeyeceğim. Baksana, eş başkanları, bundan sonra Ankara ve İstanbul’u HDP yönetecek, diyerek tehdit ediyor.”

