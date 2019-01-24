Akşener ve Kılıçdaroğlu ittifak protokolünü yarın açıklayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP lideri Meral Akşener yerel seçimlerdeki ittifak protokolünü yarın düzenleyecekleri ortak toplantıda açıklayacak. Ordu, Gaziantep, Etimesgut ve Bodrum’la ilgili kararın yarınki görüşmede verileceği belirtilirken, Gaziantep'te Celal Doğan'ın aday gösterilmesi önerisinin İYİP tarafından reddedildiği ifade ediliyor.

CHP ile İYİP arasında yaklaşık 2,5 aydır süren “yerel seçimde ittifak” görüşmeleri tamamlandı. İttifak protokolü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in yapacağı görüşmenin ardından ortak açıklamayla kamuoyuna ilan edilecek.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, iki parti arasında işbirliği kararı alınan büyükşehir belediyesi sayısı 23 oldu, ayrıca yaklaşık 20 il ve çok sayıda ilçede de işbirliğine karar verildi.

Görüşmelerde Ordu, Gaziantep, Etimesgut ve Bodrum’la ilgili krizler liderlere bırakılmıştı. Son söz yarın yapılacak görüşmede söylenecek ama kulislere göre Ordu’da ayrı adaylarla seçime girilecek. Bodrum’da “İYİP'in adayının CHP listesinden gösterilmesi” önerisi CHP tarafından kabul gördü. Etimesgut’un hangi partiye bırakılacağı da yarınki görüşmede netleşecek.

CELAL DOĞAN’A AKŞENER VETOSU

İki partinin yerel seçim işbirliğinde Gaziantep İYİP'e bırakılmıştı. İttifak görüşmeleri devam ederken daha önce kentte 15 yıl belediye başkanlığı yapmış olan Celal Doğan’ın ismi gündeme getirildi.

Uzun yıllar CHP’de politika yapan, bir dönem de HDP milletvekilliği yapan Celal Doğan’ın aday gösterilmesi önerisine CHP sıcak baktı. İki parti heyetleri arasındaki temaslarda ve CHP ile İYİP liderlerinin bir araya geldiği son görüşmede bu konu değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, İYİP bu öneriyi reddetti. Redde gerekçe olarak Celal Doğan’ın HDP’de siyaset yapmış olması gösterildi. Görüşmelerde, “Celal Doğan bizim için saygıdeğer bir insan, Türkiye için önemli bir insan. Şahsıyla ilgili bir konu değil. Ama HDP’de siyaset yapmış bir kişi” denilerek aday gösterilemeyeceği ifade edildi. Doğan’ın adaylığına sıcak bakan CHP, bu kez Gaziantep’teki yerel seçim işbirliğinden vazgeçilip, Mersin’de olduğu gibi iki partinin de kendi adayıyla seçime girmesi önerisinde bulundu. Hatta Gaziantep yerine başka seçim bölgelerinin verilmesi önerisinde bulunuldu. Ancak bu önerilere de İYİP, “Olmaz. Bize söz verdiniz. Veremeyiz. Aday biz göstereceğiz” diyerek “hayır” yanıtı verdi. Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinde bir sürpriz olmazsa Gaziantep’te İYİP aday gösterecek.

PROTOKOLDE İŞBİRLİĞİ İLKELERİ OLACAK

İki partinin iş birliği görüşmelerini sürdüren heyetler hazırladıkları protokolü imza için liderlere sundu. Edinilen bilgiye göre protokol metni birkaç maddeden oluşacak. Metinde hangi ilkeler doğrultusunda neden işbirliği kararı alındığına dair kısa bir değerlendirme yer alacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in yapacağı görüşme ile ilgili duyuru ilk önce İYİP'ten, ardından CHP’den geldi. Duyurularda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cuma günü saat 11.30’da İYİP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret edeceği görüşmenin ardından, saat 12.00’de ortak basın açıklaması yapılacağı bilgisi yer aldı.