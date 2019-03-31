AKP ve MHP genel merkezleri önü bomboş

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 75'inin açılmasına rağmen Ankara'da bulunan AKP ve MHP genel merkez binaları önünde kimsenin olmaması dikkat çekti.
Pazar, 31 Mart 2019 22:13

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 75'inin açılmasına rağmen Ankara'da bulunan AKP ve MHP genel merkez binaları önünde kimsenin olmaması dikkat çekti.

Gazeteci Yurdagül Şişek ve Özgen Bingöl'ün Twitter hesaplarından paylaştıkları görüntülerde AKP ve MHP genel merkez binaları önü boş görünüyor. 

 

 