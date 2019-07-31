Yurt gazetesi genel yayın yönetmeni gözaltına alındı

Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu bir toplantıya katılmak için gittiği Bolu'da gözaltına alındı. Avcu savcılıkta ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Bolu'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. "Hakaret" suçlamasıyla aranmasının olduğu öne sürülen Avcu daha sonra götürüldüğü Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

'GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR'

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Avcu "Bir öncekinde olduğu gibi bu sefer de hukuksuz gerekçelerle gözaltına alındım. Tarafıma daha önceden tebliğ edilmiş bir durum olmamasına rağmen, ifade vermem gerektiğini jandarma ekiplerinden öğrenmiş oldum. Bunun ne anlama geldiğini sanıyorum ben dahil bütün yurtsever, emekten yana, halkçı meslektaşlarım anlamışlardır. Bu tarz hamlelerle, gazetecilik yapmamız engellenmek istenmekte, gözdağı verilmek istenmektedir. Ancak bütün meslektaşlarıma ve okurlarımıza beyan etmek isterim ki; gerçeğin peşinde koşmaktan, gerçekleri yazmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Halkın gazetecisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gözaltı süresince yanımda olan meslektaşlarıma, yurtsever milletvekillerine teşekkür ederim. Gazetecilik suç değildir! Boyun eğmeyeceğiz!"

Avcu 30 Nisan'da ifade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'na gittiğinde gözaltına alınmış ve adliyeye götürülmüştü. Avcu'ya 'Kırk Katır mı? Yoksa Kırk Satır mı? Bir dönemin Anatomisi' adlı kitabından dolayı gözaltına alındığı söylenmişti.