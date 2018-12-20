Yeni Şafak'ta büyük kıyım

AKP'ye yakınlığıyla ve aldığı mali destekle bilinen gazetelerden Yeni Şafak, iki aydır çalışanların maaşını ödemezken, tam 30 kişiyi birden işten çıkardı.

Yeni Şafak ve TVNET'i bünyesinde barındıran Albayrak Medya Grubu'nda işten çıkarmalar yaşanıyor.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen grupta yenisafak.com.tr ve iştiraki gzt.com dijital bölümden 22 kişi işten çıkartıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, gazeteye de sıçrayan işten çıkarma dalgası şimdilik 8 kişiyi işsiz bırakırken işten çıkartmaların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtiliyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek olan işten çıkarmaların grubun televizyon kanalı TVNET'e de sıçraması bekleniyor.

Çalışanlara işten çıkartılma gerekçesi olarak Albayrak Grubu tarafından Şeker Fabrikaları'nın satın alınması dolayısıyla yapılan 600 milyon avro "yatırımın" gösterildiği belirtildi.