Yaşanası bir ülke için gönüllü müsünüz?

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 167'nci sayısı "Yaşanası bir ülke için gönüllü müsün" manşetiyle yarın çıkıyor.

TKP'nin dün kamuoyuyla paylaştığı ve "Türkiye Komünist Partisi çağırıyor" başlığını taşıyan çağrısını ele alan gazete, bu çağrının ne anlama geldiğini değerlendiriyor. "1 Mayıs'ı parti ile örgütleyelim" çağrısına da yer verilen gazetede, TKP genel Sekreteri Kemal Okuyan'la yapılan söyleşi de yayımlanıyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: