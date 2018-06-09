VİDEO | Beyaz TV spikeri öğretmenleri kızdırdı: Üç ay izin yapıp maaş alıyorlar

Karne günü haberini sunan Tahir Sarıkaya, "Dünyanın hiçbir yerinde üç ay izin yapıp da maaş alan yoktur" dedi, tepkiler üzerine geri adım attı.

Beyaz TV'nin sabah programı Uyan Türkiyem'de spiker Tahir Sarıkaya öğretmenleri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre karne günü haberini sunan Sarıkaya, "Dünyanın hiçbir yerinde üç ay izin yapıp da maaş alan yoktur. Öğretmenler bizim için çok önemli tabi ama üç ay izin yapıp da maaş almak ne kadar doğru. Konuşalım tartışalım" dedi.

Daha sonra reklam arasında tepki çeken mesajlar aldığını belirten spiker geri adım atarak, "Az önceki sözlerime kızanlar olmuş. 3 ay değil 2 aymış. Öğretmenlik dünyanın en şerefli mesleklerindendir. Yılda 2 ay çalışmayıp da para kazanmalarını söylemiştim. Öğretmenlerimiz sitem etmiş. Yazsın onlar da, seslerini duyuracağız elbette" dedi.

İşte o görüntüler: