Vatan gazetesinde çarpıcı iddia: Piyasalara saldırının en büyüğü geliyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, ABD-Türkiye krizine ve ardından gelen finansal sarsıntıya ilişkin bir röportaj yayınladı. Çalıştığı kurumu ve adını vermeyen bir kaynakla yapıldığı söylenen röportajda, 'Piyasa bir saldırı daha bekliyor' dendi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, ABD-Türkiye krizine ve ardından gelen finansal sarsıntıya ilişkin bir röportaj yayınladı. Çalıştığı kurumu ve adını vermeyen bir kaynakla yapıldığı söylenen röportajda, "Piyasa bir saldırı daha bekliyor" dendi.

"Failler belli, piyasa bir saldırı daha bekliyor" başlıklı röportajda, "Piyasalara saldırının en büyüğü geliyor" gibi "çarpıcı" iddialar yer aldı.

İşte Çelik'in, "Herkesin aklındaki soruları dün konuyu en iyi bilenlerden birine sordum. İşte, çalıştığı kurumu ve ismini saklı tutmam gereken o kişiyle yaptığım görüşme" ifadeleriyle sunduğu röportaj: