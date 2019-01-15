Turkuvaz Medya'yı uyaran RTÜK yetkilisi jet hızıyla görevden alındı

Turkuvaz Yayın Grubu’nu uyaran bir üst düzey RTÜK yetkilisi jet hızla görevden alındı.

Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk gibi Gülen’e yakın TV ve radyo kanallarının frekanslarının birçoğu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümete yakın Turkuvaz Yayın Grubu’na satıldı. Bu şekildeki 35 frekanstan 11’i, bir yayıncının bir bölgede iki frekansa sahip olmasını yasaklayan mevzuata aykırı olarak Turkuvaz Yayın Grubu’nda çakışınca RTÜK’te kriz çıktı. Bir üst düzey bürakrat Turkuvaz Yayın Grubu’nu uyarınca görevden alındı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, OHAL KHK’leri ile Gülen cemaatine ait olduğu gerekçesiyle kapatılan şirketlerin idaresi ve elden çıkarılması için her türlü tedbiri alma, usul ve esasları belirleme yetkisi önce Maliye Bakanlığı’na sonra da TMSF’ye devredildi. TMSF de cemaate yakın radyo ve televizyon frekanslarını satışa çıkardı. Bu satışlardan bazıları hükümete yakın Turkuvaz Yayın Grubu’na verildi. RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı’nın verdiği bilgilere göre, Turkuvaz’ın satın aldığı 35 frekanstan 11’i önceden sahip olduğu frekanslarla çakıştı. Mevzuat, yayıncı şirketin bir bölgede iki frekansa sahip olmasını yasaklıyor. RTÜK İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit’in, 9 Ocak’ta Turkuvaz Medya Grubu’na gönderdiği yazıda, “Mevzuata uyulması, çakışan frekanslardan bir tanesini iade etmesi gerektiği”ni belirttiği öğrenildi. Yiğit’in, Turkuvaz Yayın Grubu’nu uyardığı 9 Ocak Çarşamsa günü yazdığı yazıdan bir gün sonra, 10 Ocak Perşembe günü İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekilliği görevinden alındığı öğrenildi. RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın amcasının oğlu, üst kurulun İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ömer Yerlikaya ile İzin ve Tahsisler Daire Başkan Yardımcısı Ali Sarı ve daha sonra görevden alınan Daire Başkanvekili Yasin Yiğit arasında başka bir konuda hukuki tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yiğit ile birlikte aynı dairenin Başkan Yardımcısı Ali Sarı da görevinden alındı.