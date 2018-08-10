soL Dergi'nin 23. sayısı yayında

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi'nin 23'üncü sayısı çıktı. ABD-Türkiye geriliminin arka planı, İran'a yaptırımlar, Maduro'ya suikast girişimi, Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı ve Kanal İstanbul bu sayıda yer alan başlıklardan bazıları...

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi'nin yeni sayısı çıktı. soL Dergi'nin 23'üncü sayısında yer alan başlıklar şöyle: Alper Birdal / ABD-Türkiye geriliminde bir arka plan hatırlatması

/ ABD-Türkiye geriliminde bir arka plan hatırlatması Emre Köse / İran’a yaptırımlar: Daralan abluka, saldırganlık ve yeni muhafazakâr politika

/ İran’a yaptırımlar: Daralan abluka, saldırganlık ve yeni muhafazakâr politika Nahide Özkan / Venezuela’da karşıdevrimci komplo: Maduro’ya suikast girişimi

/ Venezuela’da karşıdevrimci komplo: Maduro’ya suikast girişimi Ebru Basa / Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı

/ Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı Gülçin Uz / Bir yıkım projesi: Kanal İstanbul

/ Bir yıkım projesi: Kanal İstanbul TKP’li Eğitim Emekçileri / Eğitim ve Sosyalizm

/ Eğitim ve Sosyalizm Anıl Çınar / “Yapay Zeka”nın Yanıtlayamadığı Soru

/ “Yapay Zeka”nın Yanıtlayamadığı Soru Ogün Eratalay / 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet-Türk ilişkileri veya… Sovyetler Birliği neden Türkiye’yi işgal etmedi?

/ 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet-Türk ilişkileri veya… Sovyetler Birliği neden Türkiye’yi işgal etmedi? Yunanistan Müzisyenler Sendikası'ndan Vasilis Paraskevopoulos ile söyleşi / Sınıf mücadelesine ilham vermek

/ Sınıf mücadelesine ilham vermek Cansu Fırıncı / Bir insan olarak bir isyancının portresi: Nâzım Hikmet

/ Bir insan olarak bir isyancının portresi: Nâzım Hikmet Merve Tokmakçıoğlu / Gatsby'nin muhteşemliği soL Dergi'ye abone olarak yeni ve eski sayılara ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız.