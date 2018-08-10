soL Dergi'nin 23. sayısı yayında

Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi'nin 23'üncü sayısı çıktı. ABD-Türkiye geriliminin arka planı, İran'a yaptırımlar, Maduro'ya suikast girişimi, Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı ve Kanal İstanbul bu sayıda yer alan başlıklardan bazıları...
Cuma, 10 Ağustos 2018 15:54
Haftalık olarak dijital platformda yayımlanan soL Dergi'nin yeni sayısı çıktı.
soL Dergi'nin 23'üncü sayısında yer alan başlıklar şöyle:
- Alper Birdal / ABD-Türkiye geriliminde bir arka plan hatırlatması
- Emre Köse / İran’a yaptırımlar: Daralan abluka, saldırganlık ve yeni muhafazakâr politika
- Nahide Özkan / Venezuela’da karşıdevrimci komplo: Maduro’ya suikast girişimi
- Ebru Basa / Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı
- Gülçin Uz / Bir yıkım projesi: Kanal İstanbul
- TKP’li Eğitim Emekçileri / Eğitim ve Sosyalizm
- Anıl Çınar / “Yapay Zeka”nın Yanıtlayamadığı Soru
- Ogün Eratalay / 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet-Türk ilişkileri veya… Sovyetler Birliği neden Türkiye’yi işgal etmedi?
- Yunanistan Müzisyenler Sendikası'ndan Vasilis Paraskevopoulos ile söyleşi / Sınıf mücadelesine ilham vermek
- Cansu Fırıncı / Bir insan olarak bir isyancının portresi: Nâzım Hikmet
- Merve Tokmakçıoğlu / Gatsby'nin muhteşemliği
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