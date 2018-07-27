Haftalık dijital soL Dergi’nin bu haftaki sayısında Küba’da anayasa tartışmaları ve 26 Temmuz Moncada Baskını’nın yıldönümüne geniş bir yer ayrıldı. Nükleerde yeni düzenlemeler, sağlıkta şiddet, Amazon grevi, iklim değişikliği, Lermontov, sporda planlama da bu sayıda yer verilen konular arasında.

Dijital olarak yayımlanan haftalık soL Dergi’nin 21'inci sayısı çıktı.

Hakan Bulut “26 Temmuz: Zaferin işaret fişeği” başlıklı yazısında Fidel’in öncülüğündeki Hareket’in 26 Temmuz 1953’te düzenlediği Moncada Baskını’nı anlatıyor.

M. Onur Çuvalcı, şimdi bir müze haline getirilen ve Moncada Baskınının planlanmasına ev sahipliği yapan “603 numaralı daire”yi ve baskında yaşamını yitiren Abel Santamaria’yı yazıyor.

Yiğit Günay “Yeni Küba Anayasası: Sosyalist bir anayasa tartışması” başlıklı yazısında, Türk ve dünya basınında “komünizmin çıkarıldığı” başta olmak üzere “çarpıcı” haberlere konu olan Küba Anayasası taslağının genel çerçevesini ve ayrıntılarını değerlendiriyor.

Bu sayıda geçen haftasonu toplanan Küba Ulusal Meclisinde hesabı kapanan “Küba'nın 2017 bütçesine dair değerlendirme” de yer alıyor.

Turgut Yıldız “Nükleerde yeni düzenlemeler: KHK’lerin amacı ne?” başlıklı yazısında, nükleer enerji alanındaki kurumlarla ilgili KHK’lerle yapılan yeni düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin anlamını sorguluyor.

Bahar Yıldız “Kent ölçeğinde iklim değişikliği: Mücadele ve uyum” başlıklı yazısında iklim değişikliğiyle mücadelede merkezi planlama ve kaynakların toplumun ihtiyaçlarına göre dağıtılmasının kilit önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Akif Akalın “Sağlıkta şiddet düzenin bir parçasıdır” başlıklı yazısında dünyada ve Türkiye’de 80’li yıllardan itibaren artan ve özellikle 2000’li yıllarda tırmanan sağlık emekçilerine şiddet vakalarıyla ilgili çarpıcı veriler sunuyor, sağlıkta şiddet salgınına düzen içi çözüm üretilmesinin gerçekçi olmadığını vurguluyor.

Yavuz Köroğlu & Onur Gün’ün kaleme aldıkları “Teknoloji devlerinin kafesindeki insanlık” başlıklı yazıda, teknoloji şirketlerinin günlük yaşamımızı nasıl kuşatma altına aldığı ve tekelleşmenin boyutları ortaya konuyor. Bu şirketlerden biri olan Amazon’da gerçekleşen grev de bu sayıda ele alınan başlıklar arasında: "Amazon grevi"

Yıldız Koç "Yaşamak için direnmek" başlıklı yazısında, Yatağan’da çöken kömür bandı altında yaşamını yitiren işçilerin yıllar önce özelleştirmeye karşı nasıl mücadele ettiklerini anlatıyor ve bugün gelinen noktada işçilerin hayatta kalmak için direnmek zorunda olduğunu vurguluyor.

Levent Özübek “Altın bulutlar ağlıyor” başlıklı yazısında Rus şair ve yazar Mihail Lermontov’un 26 yıllık yaşamından kesitlere yer veriyor ve aynı Zamanımızın Bir Kahramanı romanında anlattığı gibi hileli bir düelloda yaşamını yitirişini yazıyor.

İsmail Sarp Aykurt & Erdem Turan “Spor için ‘Gosplan’: Sosyalist açıdan sporun planlaması” başlıklı yazılarında Sovyetler Birliği’nde spor planlamasının nasıl gerçekleştirildiğini ele alıyorlar.

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