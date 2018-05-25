soL Dergi’nin 13. sayısı yayında

soL Dergi’nin yeni sayısının içeriği, dünya ve ülke gündemiyle orantılı olarak yoğun. Ülkeyi bekleyen büyük ekonomik ve siyasi kriz, ABD’nin İran’a ültimatomunun ardından Ortadoğu’da beklenen gelişmeler, CHP’de liste tartışmaları, Bu Düzen Değişmeli Platformu milletvekili adaylarıyla yapılan söyleşiler, çok izlenen La Casa de Papel dizisine eleştirel bir bakış bu sayıda yer alan konulardan yalnızca birkaçı.

soL Dergi’nin 13’üncü sayısı bugün yayımlandı. Dergiye ulaşmak için haberin altındaki görsele tıklayarak abone olabilir, yeni ve eski sayıları okuyabilirsiniz.

Derginin bu haftaki sayısında, Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay ile İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler ile söyleşilere yer veriliyor.

Alper Birdal’ın, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran’a verdiği ültimatoma ve ABD yönetiminin Trump’tan başlayarak Arap şeyhleriyle sıkı bağlarına odaklandığı yazısı “Arap şeylerinin fistanından fırlayan ültimatom” başlığını taşıyor.

Orhan Gökdemir “Listesi gitti testisi kaldı yadigâr: CHP seçimini bitirdi!” başlıklı yazısında ideolojik ve siyasi olarak biten bir partide kalan en önemli iş olarak liste tartışmalarına odaklanıyor.

Gülay Dinçel “Kapitalizmi güzelleştirme hayali” başlıklı yazısında, 16 yıllık büyük yağmanın ardından ülkeyi bekleyenin büyük bir kriz ya da çöküş senaryosundan daha fazlası olduğunu belirtiyor ve restorasyonun “ekonomi programı”nın emekçilere yönelik bir saldırı programı olma dışında bir “açılım”da bulunmasının bu yapıyla çok zor olduğunu ortaya koyuyor.

Kadir Sev’in, işsizlik fonunun amacı dışında nerelere harcandığını çizelgelerle ortaya koyan yazısı “İşsizlik Sigortası Fonu: Sermayenin gözde yağma enstrümanı” başlığını taşıyor.

Nevzat Evrim Önal’ın son dönemde çok konuşulan La Casa de Papel adlı dizi filmi kaleme aldığı yazısı “Kamerun futbolu ve La Casa de Papel” başlığını taşıyor.

Gözde Kök, “AKP Venezuela’nın dostu olabilir mi?” başlığını taşıyan yazısında, ancak ülkedeki karşıdevrimcilerin dostu olabilecek AKP’ye karşı Bolivarcı iktidarı uyarmanın bir görev olduğunu vurguluyor.

Evin Nagehan, son günlerde işçilerin grevlerle sarstığı Fransa’da “Birinci Sene-i Devriyesinde Macron'un Emek Düşmanı Politikalarının Bir Bilançosu”nu sunuyor okura.

Eren Korkmaz “Harry ile Megan da erdi muratlarına” başlıklı yazısında kraliyet düğününün “bomba dedikoduları”ndan yola çıkarak İngiliz siyaseti ve emperyal planları hakkında bir siyasal analiz yazısı kaleme alıyor.

Tuna Soner, inşaat sektöründe patronlar ve vekilleri ile beyaz ve mavi yakaları ele aldığı yazısında okura bir “İnşaat ve şantiye emekçilerini anlama kılavuzu” sunuyor.

Gülcan Beyaz’ın Genç Sinema hareketinin 50’nci yılı dolayısıyla senarist-yönetmen Ahmet Soner ve Prof. Dr. Mutlu Parkan ile yaptığı iki ayrı söyleşi de bu sayıda yer alıyor.

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