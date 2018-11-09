Sabah gazetesi Metin Tekin'i işten çıkardı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, eski futbolcu ve spor yorumcusu Metin Tekin'i işten çıkardı.

Sabah gazetesini de bünyesinde barındıran Turkuaz Medya'da işten çıkarmalar sürüyor.

A Haber, Takvim ve Sabah gazetesinde önceki gün yapılan işten çıkarmaların ardından Sabah gazetesinin spor yazarı Metin Tekin de işten çıkarıldı.

Sabah gazetesinde ve Turkuaz Medya grubuna bağlı diğer kurumlarda işten çıkarmalara devam edileceği belirtiliyor.

Turkuvaz Grubu’nda işten çıkarılan isimler şöyle:

Cüneyt Türkmen- Turkuvaz Dergi Grubu İnternet İçerik Sorumlusu

Mehmet Ali Esirgenç- A Haber Görsel Yönetmeni

Seda Karan- Esguire Yazı İşleri Müdürü

Hilal Bayraktar - Takvim Yazı İşleri Editörü (Kendi isteği ile ayrıldı)

Aysu Mola- A Haber Muhabiri (Kendi isteği ile ayrıldı)

Nebahat Koç- Sabah Eklerde Muhabir

Tamer Turan- Dergiler Foto Muhabiri

Metin Tekin- Sabah gazetesi