Sabah gazetesi hedef gösterdi: Fox TV'nin kritik isminin işine son verildi

Hükümete yakın Sabah gazetesi, "ABD, medya işbirlikçisi Fox TV üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyor" diye yazdı. Fox TV'nin Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi.

Hükümete yakın Sabah gazetesi, "ABD, medya işbirlikçisi Fox TV üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyor" diye yazdı.

Sabah, haberinde dolar kurundaki yükselişi “ABD'nin ekonomik terör saldırısı” diye niteledi ve Fox TV tarafından Türkiye’de operasyon yürütüldüğünü iddia etti. Gazete, "operasyonu kanalın genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk ve sunucu Fatih Portakal yürütüyor" iddiasında bulundu.

Sabah’ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

“15 Temmuz’da hain darbe girişimiyle FETÖ arkasında olan ABD, bugün ekonomide 15 Temmuz saldırısıyla Türkiye’ye operasyon çekiyor. ABD’nin ekonomik terör saldırısının medya işbirlikçisi ise Fox TV. Fox Amerika ile eş zamanlı olarak Fox Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye saldırmasını fırsat bilip, 17/25 Aralık'tan bu yana yürüttüğü kirli operasyonlarına hız verdi. Sahibi tescilli Türkiye düşmanı Murdoch olan Fox TV, ekonomik 15 Temmuz'u zil takıp oynayarak karşılayacak kadar pervasızlaştı. Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağındaki Fox TV'de, operasyonu Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor. ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan Murdoch'ın sahibi olduğu Fox, Trump'ın başlattığı ekonomik savaşa katıldı. Fox Türkiye hiç gecikmeden, ekonomik kriz tellallığına başladı. ABD'deki merkeziyle eş zamanlı bir saldırı başlatan Fox Türkiye, ana haber bülteninde muhalefet ile birlikte iktidara yüklenerek, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşı perdelemeye çalıştı.”

ANKARA TEMSİLCİSİ SEDAT BOZKURT'UN İŞİNE SON VERİLDİ

Bu arada, hükümete yakın medyanın Fox TV’yi hedef göstermesinin ardından kanalın Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un işine son verildi.

Bozkurt, 2007’den Fox Haber'de görev yapıyordu.

Bozkurt'un yerine FOX TV 'nin Ankara haber müdürlüğüne Tülay Öçten getirildi.