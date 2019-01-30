RTÜK, Halk Arenası ve Fatih Portakal'a kesilen cezaların tarihlerini belirledi

RTÜK aralık ayında Fox TV ve Halk TV’ye verdiği ağır yayın durdurma cezalarının uygulanma tarihlerini belirledi. Buna göre Halk TV 1 Şubat’tan 22 Mart’a kadar Halk Arenası programını yayınlayamayacak. Fox TV ise 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde Fatih Portakal’ın sunduğu Ana Haber Bülteni’ni yayınlayamayacak.

RTÜK'ün Fox TV ve Halk TV'ye verdiği yayın durdurma cezalarının uygulanacağı tarihler belli oldu. Buna göre Halk TV 1 Şubat’tan 22 Mart’a kadar Halk Arenası programını yayınlayamayacak, Fox TV ise 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde Fatih Portakal’ın sunduğu Ana Haber Bülteni’ni yayınlayamayacak.

Fox TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal’ın “Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim doğalgaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?” sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sert tepki göstermiş ve RTÜK hemen harekete geçmişti. Üst Kurul, Fox Ana Haber Bülteni’nin 3 gün boyunca yayınlanmasına yasak getirmişti.

Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programında da sanatçı Müjdat Gezen'in “bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil”, sanatçı Metin Akpınar’ın ise “Belki liderini ayağından asarlar belki mahzenlerde zehirlenerek ölür” sözleri yine Erdoğan’ın tepkisinin ardından RTÜK tarafından cezalandırılmıştı. Programa 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti. Ayrıca yazar Yılmaz Özdil’in yine Halk Arenası programıdaki “Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu” sözleri için de Halk TV’ye 3 kez yayın durdurma cezası verilmişti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre RTÜK, sözkonusu yayın durdurma cezalarının hangi tarihlerde uygulanacağını da belirledi.

SEÇİME DOĞRU KARARTMA

Buna göre Halk TV, Yılmaz Özdil’in sözleri nedeniyle 1-8 ve 15 Şubat tarihlerinde Halk Arenası programını yayınlayamayacak. Halk Arenası Gezen ve Akpınar’ın sözleri nedeniyle de 22 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında yayımlanamayacak. Böylece yerel seçimlere kısa bir süre kalana kadar Halk Arenası yayımlanamayacak. Fox TV ise Fatih Portakal’ın sunduğu Ana Haber bültenini ise 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde ekranlarına getiremeyecek. RTÜK’ün, televizyon kanallarına bu bilgileri içeren tebligatı yaptığı, bu programlar yerine yayınlanacak olan ikame belgesel kasetlerini de gönderdiği öğrenildi.