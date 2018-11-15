Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 147'nci sayısı yarın "Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var: Paranın ve dinin gölgesinde siyaset yapmayız' manşetiyle çıkıyor. Okurlar gazeteye hafta boyunca meydanlardan, caddelerden, duraklardan, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ve TKP bürolarından ulaşabilecek.

TKP'nin krize ve devrime yönelik değerlendirmelerinin yer aldığı bu sayıda, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın çalışmaları ve bu çalışmadan haberler bulunuyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la yerel seçimlere ilişkin bir söyleşinin de yayımlandığı bu sayıda, "Düzen Değişirse" başlıklı bölümde sosyalist bir düzende ekonominin işleyişine dair değerlendirmeler yer alıyor.

Gazetenin bu sayısındaki kimi konu ve başlıklar şöyle: