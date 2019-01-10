Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 155'inci sayısı "Paranın saltanatı varsa, halkın TKP'si var" manşetiyle okurlarına ulaşacak.

Yaklaşan yerel seçimleri ve düzen partileri içerisindeki ittifak ve aday pazarlıklarını ele alan gazete, Türkiye Komünist Partisi'nin seçime yönelik tavrını "Biz tarafımızı seçtik" başlığıyla duyuruyor.

Gazetenin manşetteki değerlendirmesinde şu ifadeler yer alıyor:

PARANIN SALTANATI VARSA HALKIN TKP’Sİ VAR

Kaçış yok. Kaçak dövüşmeye mahal yok. Bahane uydurmaya, çalınmış minareye kılıf bulmaya imkan yok.

2019 seçimlerinde pusulada yer alacak partiler belli oldu. Seçim kanunu da, YSK da halkın önüne engeller çıkarıp patron partilerine olanaklar yaratmaya adanmış ve fakat bu koşullarda yapılan seçimlerde türlü partinin arasında bir de komünistlerin partisi var.

Türkiye Komünist Partisi, boyun eğmeyenleri temsil etmekten kaçmadığı, düzenin oyunlarına karşı mücadele görevini istediği için seçimlere giriyor ve oy istiyor.

Biz tarafımızı seçtik

İki taraf var artık. Biri ağır bastığında öbürü hafif kalıyor.

Patronlar ve işçiler.

Sömürerek zenginleşenler ve emeğinden başka serveti olmayanlar.

Başka bir taraflaşma ekseni yok.

Laiklik mi dediniz? “Laik yurttaşın, zengini yoksulu olmaz” mı dediniz?

Öyle bir olur ki! Patronun laikliği, İslamcı hükümet Suriye pazarını gösterene kadar. Patronun laikliği, tarikat hakimiyetindeki sendika işyerinden sınıf sendikasını kovmak için görev alana kadar.

Barış mı dediniz? “Barışı tüm insanlar ister. ‘Sınıf savaşı’ deyip durmayın, ortalık karışmasın” mı dediniz.

Patronun barışçılığı, başka ülke topraklarındaki petrol kuyuları önüne konulana kadar. Patron için barış, Amerikan üslerine kucak açarken başlar, tank fabrikaları kurup silah sattığında biter.

Biz tarafımızı seçtik.

İşçiye hakkını vermeyenler, her yıl binlerce işçinin “kaza” sonucu ölümüyle zenginleşenler, grev yasaklayanlar, işçi çıkaranlar... Onlar karşı tarafta.

Biz bu taraftayız...

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: