Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 154'üncü sayısı 'Oylar komünistlere' manşetiyle çıkıyor.

"Rantçıların, yağmacıların, patronların ensesindeyiz" denilen gazetede, yerel seçimlere katılacak Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) hangi perspektif ve yönelimlerle seçim yarışına katılacağı ele alınıyor.

Gazetenin manşetteki değerlendirmesinde şu ifadeler yer alıyor:

RANTÇILARIN, YAĞMACILARIN, PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ: OYLAR KOMÜNİSTLERE

İşçilerin ve emekçi halkın çıkarlarının bekçiliğini yapacak, rant oyunlarını bozacak olanlar... Emekçi halk adına “kazanmakla” yetinmeyip, bir halk örgütlenmesi için ter dökecek olanlar... Seçimimiz onlardan yana olmalı.

Belediye Meclisi seçimlerinde bütün listeleriyle bunu sağlayacak sadece komünistler var. Türkiye Komünist Partisi’ne oy vererek Belediye Meclislerine komünistlerin girmesini sağlamalıyız. Bir tek komünist bile düzen partilerinin rant oyunlarını bozabilir.

'KOMÜNİST BAŞKANLAR' GÖREVE

Emekçi halkın örgütlü gücünü oluşturabildiğimiz her yerde, “komünist başkanları” göreve getirmek için çabalayacağız. Düzen partilerine sırtını dönmüş, emekçi halkın örgütlülüğünden başka bir dayanağı olmayan adaylarla düzene darbe indirebiliriz. Türkiye Komünist Partisi üyelerini, dostlarını, yoldaşlarını ve kardeşlerini bunun için derhal harekete geçmeye çağırıyor.

2019’DA BOYUN EĞMEYEN SAYIMINI CİDDİYE ALIN

Bu sefer boyun eğmeyen sayımını gerçekten ciddiye almalıyız. Düzenin ve düzen partilerinin halkı yolunacak kaz sürüsü olarak gördüğü çok açık. Buna karşı koymak, halkı sürü olarak görenlere gereken dersi vermek ancak örgütlü bir hareket yaratarak, örgütlü ve devrimci muhalefete katılarak mümkün.

31 Mart’ta sandık sonucu olarak bir sürü sayı açıklanacak. Bu sayılar hakkında bin türlü analiz yapılacak. Bir bakışta yorumlanıp, değerlendirilecek olan sayı ise boyun eğmeyenlerin, “oyum komünistlere” diyenlerin sayısı olacak.

1 NİSAN: BU SEFER ŞAKASI YOK

Lamı cimi yok. Seçimler sadece bir “demo”. Sonuçlar belli olduktan sonra asıl iş başlayacak. Patronlar işçi çıkarmak için seçimlerin bitmesini bekliyor. Hükümet, “biz sizi idare ederiz. Teşvikle, vergi indirimiyle karşılarız. İşçi çıkarmaları erteleyin” diye fısıldıyor bir sürü büyük şirkete. Zamlar için “yaşandı bitti” sanmayın. Seçimlerden sonra hem hükümet, hem patronlar asıl büyük darbeyi indirecek

Seçimler tamamlandığında, patronlar önce bir tabloya bakacak.

İşçiler seçimlerden moral kazanarak mı çıktı, yoksa yine “hiçbir şeyin değişeceği yok” havası mı hakim? Ve saldıracaklar.

Onları durduracak, ellerini bağlayacak tek bir şey var: Komünistlerin seçimlerde elde edecekleri sonuç.

Türkiye’nin komünist partisinin seçim sandığında da güçlenmesi, sermaye düzenine vurulacak bir tokat olacak. Şakası yok. 1 Nisan’dan sonrasına etki edecek asıl sayı budur: türlü şantaj ve engellemeye boyun eğmeyenlerin sayısı.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: