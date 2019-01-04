Odatv'ye katliam çağrısı yapan müftü hakkında suç duyurusu

Müftü Ahmet Altıok, El Kaide tarafından gerçekleştirilen Charlie Hebdo saldırısına göndermede bulunup Odatv'ye katliam çağrısı yaparken, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, bir dönem domuz bağlarıyla, mezar evlerle gündeme gelen Hizbullah’ın yayın organında verdiği röportaj ile Odatv'yi hedef göstermişti.

“Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka’b Bin Eşrefler olsunsürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kar kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki toplum vicdanında, nezdinde bunlar yine mahkum olacaklardır. Ve özür dilemeye davet ediyorum bu beyefendileri. Çünkü tevbe kabul edilir biliyorsunuz (gülümsüyor) ölmeden önce" diyen Altıok'un bu sözlerine rağmen hiçbir işlem yapılmazken, müftü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Odatv’nin avukatı Celal Ülgen’in verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Siirt Müftüsü Ahmet Altıok’a “Odatv ve yöneticilerine karşı katliam çağrısı yapmak, hedef göstermek, ölümle tehdit etmek suçundan ve Toplumun belli bir kesimine karşı siyasal saikle, dini motivasyonla, sistematik bir saldırı yapmak, Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamaları yöneltildi.