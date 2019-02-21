MİT TIR'ları davasında Aydınlık'a beraat

Aydınlık gazetesine açılan MİT TIR'ları davasından beraat kararı çıktı. Dört aylık yasal süreden sonra dava açıldığı gerekçesiyle verilen beraat kararına rağmen 'Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek' iddiasıyla sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

MİT TIR’larının durdurulması ile ilgili haberleri yayımladıkları gerekçesiyle yargılanan Aydınlık Gazetesi çalışanları ile ilgili olarak görülen davada karar çıktı.

Mahkeme sanıklar Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında açılan "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 4 aylık yasal süreden sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme, “Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” suçundan ise sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Can Dündar hakkında MİT TIR'ları haberi nedeniyle hapis cezası verilmiş, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da Dündar'a belgeleri verdiği iddiasıyla bir süre tutuklu kalmıştı.