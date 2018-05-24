'Milliyet ve Vatan gazetesi kapatılabilir'

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Demirören Grubu'nun Vatan ve Milliyet gazetesini kapatabileceğini ileri sürdü.

Demirören Grubu'nun Doğan Medya'daki tasfiye adımları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Vatan ve Milliyet gazetesinin kapatılabileceğini iddia etti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Durmuş, seçimler sonrasında AKP'nin iktidarda kalması hâlinde; Demirören Holding'in Milliyet ve Vatan gazetelerini kapatabileceğine işaret ederek "Demirörenler'in Hürriyet ve Posta'ya dokunacağını düşünmüyorum. Milliyet ve Vatan üzerinde bir kapatma süreci yaşanacağını düşünüyorum. Milliyet'in internet haberciliği üzerinden devam edeceğini, Vatan'ın tamamen kapanacağını düşünüyorum. Tabii eğer iktidarda bir değişim yaşanmazsa. Her ikisi de zarar eden kurumlar" diyor.