Küçük kızlar şort giydi, AKP'li üyeler 'millet tahrik oldu' dedi!

Kız çocuklarından oluşan “Queen of The Dans” grubunun yaptığı gösteri RTÜK'ü rahatsız etti. AKP'li üyeler ise kanala ceza verilmesini, “Milletin tahrik olduğunu” söyledi!

TV8’de 14 Aralık’ta yayımlanan Yetenek Sizsiniz programında yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan “Queen of The Dans” grubu sahneye çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, kızların şort giyerek yaptıkları dans gösterisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet edildi. RTÜK de boş durmada ve skandal bir rapor hazırladı.

Raporda şu skandal ifadeler yer aldı: “Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar, söz konusu yarışmada yayın yoluyla istismar edilmişlerdir. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında olan çocukların ihmal ve istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir.”

Rapor, üst kurul toplantısında gündeme gelirken, üyeler arasında da tartışma yaşandı. Kanalın cezalandırılmasını isteyen AKP'li üyelerin, çocukların şortlu görüntülerinden “Milletin tahrik olduğunu” savundukları öğrenildi. Muhalif üyeler ise bu skandal sözlere karşı “O zaman siz de pedofilisiniz” karşılığını verdi.