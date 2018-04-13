Kanal D yeni dönemi bugün Saray'da açıyor!

Doğan Medya'nın satışı sonrası Kanal D, yeni döneme hazırlık için ilk adımını bugün atıyor.
TRT 1, Kanal 7, ATV, Show TV ve Kanal D kandile özel program hazırladığını açıklarken, bu kanallardan sadece ikisi yayın akışında Saray'da yapılacak etkinliğin yer aldığını duyurdu.
Bu kanallardan biri AKP'li Haber 7 kanalı olurken, diğeri TRT ve ATV değil, Kanal D oldu.
Kanal D'nin bugünkü yayın akışında şu ifadeler yer aldı: Peygamber Efendimizin, Allah katına yükseldiği, namazın farz olunduğu müjdesiyle döndüğü Miraç gecesini dünyaca ünlü Abdurrahman Sadien, Takdir Fariza Hasan ve Egzon İbrahim'in katılımlarıyla karşılıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nden canlı yayınla Miraç Kandili Özel programı cuma akşamı Kanal D'de!