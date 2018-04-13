Kanal D yeni dönemi bugün Saray'da açıyor!

Demirören Grubu tarafından satın alınan Doğan Medya'nın en önemli kanallarından olan Kanal D, Saray'da yapılacak Miraç Kandili Özel programını canlı yayınla ekrana getirecek. TRT 1 ve ATV gibi kanalların bile açıkladığı yayın akışında yer almayan programı Kanal D ile birlikte canlı verecek diğer kanal, Kanal 7 olacak.

Haber Merkezi