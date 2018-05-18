Kanal D Haber ve CNN Türk'te işten çıkarmalar sürüyor

Demirören grubuna satılan Kanal D'de işten çıkarmalar devam ediyor. Kanal D Haber, Ahmet Hakan'ın ardından şimdi de hafta sonu haberlerini sunan Gözde Atasoy ile de yollarını ayırdı. Öte yandan CNN Türk ekonomi müdürü ve Parametre sunucusu Ebru Baki'nin görevine son verildi.

Kanal D Haber, Ahmet Hakan'ın ardından şimdi de hafta sonu haberlerini sunan Gözde Atasoy ile de yollarını ayırdı. Atasoy'un yerine gelecek isim ise hemen belli oldu.

Kanal D haber kuşağında işten çıkarmalar devam ediyor. Daha önce Kanal D Haber’in anchorman’i Ahmet Hakan’ın görevine son verip bu koltuğa Buket Aydın’ı oturtan yönetim, şimdi de hafta sonu haberlerini sunan Gözde Atasoy’la yollarını ayırdı.

Atasoy’un yerine Merve Dinçkol isimli sunucu getirildi.

EBRU BAKİ'NİN DE İŞİNE SON VERİLDİ

CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki’nin görevine son verildi. Ebru Baki CNN Türk’te aynı zamanda sabah kuşağında yayınlanan Parametre isimli ekonomi programının da sunuculuğunu yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Kanal D'de Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile Kanal D Haber Daire Başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan'ın ayrılığının ardından 13 isimle yollar ayrılmıştı. Kanal D’de yaşanan tenkisat depremi geçtiğimiz hafta CNN Türk’e sıçramış ve ana haber sunucusu Duygu Demirdağ’ın kurumla ilişiği kesilmişti.