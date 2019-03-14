'İşte AKP'nin 17 yılı'

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 14 Mart 2019 10:16

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 163'ünc sayısı "İşte Türkiye'nin 17 yılı" manşetiyle okurlarıyla buluşuyor. 

AKP'nin 17 yılllık panaromasına odaklanılan bu haftaki Boyun Eğme'de şu başlıklar yer alıyor: 

  • Özelleştirme: Yağma ve yıkım
  • Belediyecilik yeniden tanımlandı: Betonlaştırma
  • IMF'den kurtulduysak niye boğazımıza kadar borç içindeyiz?
  • İşsizlik gerçeğini gizlemeye istatistikler de yetmiyor
  • Hayat pahalılığı gizlenemiyor
  • İşçi katliamı
  • Bu başarıda aslan payı muhalefetin!
  • AKP'nin fabrika ayarları hiç değişmedi
  • Her despot iktidarın arkasında koltuk değneği bir muhalefet vardır

 