'İşte AKP'nin 17 yılı'

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 163'ünc sayısı "İşte Türkiye'nin 17 yılı" manşetiyle okurlarıyla buluşuyor.
AKP'nin 17 yılllık panaromasına odaklanılan bu haftaki Boyun Eğme'de şu başlıklar yer alıyor:
- Özelleştirme: Yağma ve yıkım
- Belediyecilik yeniden tanımlandı: Betonlaştırma
- IMF'den kurtulduysak niye boğazımıza kadar borç içindeyiz?
- İşsizlik gerçeğini gizlemeye istatistikler de yetmiyor
- Hayat pahalılığı gizlenemiyor
- İşçi katliamı
- Bu başarıda aslan payı muhalefetin!
- AKP'nin fabrika ayarları hiç değişmedi
- Her despot iktidarın arkasında koltuk değneği bir muhalefet vardır