Hüsnü Mahalli’ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Suriye politikasını eleştirdiği için “Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılama” suçundan 5 ay hapis cezası aldığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında Mahalli “Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis, Kurul Halinde Kamu Görevlilerine hakaretten 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası almıştım. Bugün de Türkiye Cumhuriyetini aşağılamadan 5 ay hapis aldım. Suç aynı: Suriye politikasını eleştirmek. Peki dünyada eleştirmeyen var mı?” dedi.

Cumhurbaşkanı’na hakaretten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis,

Kurul Halinde Kamu Görevlilerine hakaretten 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası almıştım.

Bugün de Türkiye Cumhuriyetini aşağılamadan 5 ay hapis aldım.

Suç aynı : Suriye politikasını eleştirmek.

Peki dünyada eleştirmeyen var mı?

— H.Mahalli حسني محلي (@husnumahalli) September 12, 2019