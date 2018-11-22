Hürriyet'ten Ayşe Arman açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'ın röportajlarını para karşılığında yaptığı iddiasına ilişkin gazeteden açıklama geldi.

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın röportajlarını para karşılığı yaptığını belirtirken, "Hürriyet yönetimi madem böyle bir şeye göz yumuyor o zaman Ayşe Arman’ın ücret mukabili yaptığı röportajlarının ücretli olduğunu okurlarına belirtmek zorunda" iddiasını gündeme getirmişti.

Medyada tartışma konusu olan olaya ilişkin Hürriyet gazetesinden açıklama geldi.

Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde, başta Ayşe Arman olmak üzere gazetemiz yazarlarına yönelik bir karalama kampanyası kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir" denilirken, "Proje yönetimi kapsamında paydaş sıfatıyla pek çok kurumla reklam işbirliği yapan Hürriyet Gazetesi, ‘haber değeri’ anlayışından ödün vermeden bu işbirliklerini haber içeriği olarak da kamuoyuna ulaştırmaktadır. Özellikle yazarların katılımı ile gerçekleştirilen bu tip çalışmalarda, projeyi gerçekleştiren kurum ile gazetemiz arasındaki reklam anlaşması haricinde gazetecileri bağlayan herhangi bir ticari işbirliği söz konusu olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Soysal, "Bu vesile ile Hürriyet Gazetesi ve yazarlarına yöneltilen bu ithamın gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz" dedi.