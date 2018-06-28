Hürriyet'in başına geçmesi beklenen isim istifa etti

Doğan Medya Grubu'nun Demirören ailesine satılmasının ardından belli bir süre daha görevde kalmaya ikna edilen ve Hürriyet gazetesinin başına geçmesi beklenen Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay istifasını verdi.

22 yıldır Posta gazetesinin başında bulunan Ababay, geçtiğimiz aylarda Demirören ailesi ile yaptığı ilk toplantıda 24 Haziran’a kadar yayın politikası ve çalışanlara dokunulmaması kaydı ile bir süre daha görevini sürdürmeyi kabul etmiş, ancak ondan sonrası için "ben yokum" demişti.

İSTİFA MEKTUBUNU MASAYA KOYDU

Medyaradar.com'un haberine göre önceki gün Demirören Holding binasında gerçekleştirilen ikinci görüşmede de kalması için büyük baskı yapılan Ababay, tüm ısrarlara rağmen uzun süredir cebinde taşıdığı istifa mektubunu masaya koydu.

Demirörenler daha önce Hürriyet’in başına geçmesini bile teklif ettikleri Ababay’ın bu net tavrı karşısında "istifayı kabul etmek" zorunda kaldı.