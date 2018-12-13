Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 151'inci sayısı "Düzenin cemaati, Cemaat'in düzeni" manşetiyle yarın okurlara ulaşıyor.

Son günlerde yeni "FETÖ" operasyonları nedeniyle gündeme gelen cemaat tartışmalarını ele alan gazete, Fethullah Gülen cemaatinin aslında ne olduğunun, hangi illevlerle donatıldığını, AKP'yle ve sermaye düzeniyle organik bağlarının perde arkasını tartışıyor.

Hafta boyunca okurların meydanlardan, caddelerden, duraklardan, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ve TKP bürolarından edinebileceği Boyun Eğme'nin bu sayısındaki bazı konu ve başlıklar şöyle: