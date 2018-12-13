'Düzenin cemaati, Cemaat'in düzeni'

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 13 Aralık 2018 10:01

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 151'inci sayısı "Düzenin cemaati, Cemaat'in düzeni" manşetiyle yarın okurlara ulaşıyor. 

Son günlerde yeni "FETÖ" operasyonları nedeniyle gündeme gelen cemaat tartışmalarını ele alan gazete, Fethullah Gülen cemaatinin aslında ne olduğunun, hangi illevlerle donatıldığını, AKP'yle ve sermaye düzeniyle organik bağlarının perde arkasını tartışıyor. 

Hafta boyunca okurların meydanlardan, caddelerden, duraklardan, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ve TKP bürolarından edinebileceği Boyun Eğme'nin bu sayısındaki bazı konu ve başlıklar şöyle: 

  • NATO üyesi ülkenin NATO mahsulü örgütü
  • Amerikan yeşil pasaportlu cemaat öğretmenleri
  • Gülen ve düzen sermaye
  • 10 maddede halk için Gülen rehberi 
  • NATO'nun komünizmle mücadelesi
  • Kahraman milliyetçiler Gülen'e karşı (mı)?
  • 28 Şubat destekçisi Gülen, 28 Şubat mahsulü AKP
  • Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan haberler 