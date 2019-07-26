Dünya gazetesi çalışanları eyleme hazırlanıyor

Dünya gazetesi emekçilerinin birçok maaşının içerde kaldığı, 3 aydır maaş alamadıkları ileri sürüldü. Gazete çalışanlarının eyleme hazırlandığı belirtiliyor.

Dünya gazetesi emekçilerinin ödenmeyen maaşlar nedeniyle eyleme hazırlandığı iddia edildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, bazı çalışanlar elektrik, su ve telefon faturalarını dahi ödeyemiyor. 1,5 senedir devam eden ödeme krizi, mayıs ayından bu yana had safhaya ulaştı. Yaklaşık 3 aydır tek kuruş maaş alamayan Dünya Gazetesi çalışanlarının içeride ise 7 maaşları bulunuyor.

Habere göre bu yaşananlara rağmen CEO, CFO gibi yöneticilerin hala gazetenin tahsis ettiği lüks araçlar kullanması ise gazete çalışanlarının sabrını taşırdı. Gazete emekçileri, “Biz kiramızı ödeyemiyoruz. Ev sahibi evden çıkmamızı istiyor. Faturaları ödeyemez hale geldik. Çocuklarımızı düşünen yok ama onlar tatillerinden vazgeçmiyor. Biz gazete ayakta kalsın diye son ana kadar çalışıyoruz. Hala ayakta tutmaya çalışıyoruz ama onlar bizlerle muhatap bile olmuyor. Sürekli dedikodu çıkarıyor ve yayıyorlar. Geçen yıl eylül ayında sorunlar çözülecek dendi ama neredeyse 1 senedir devam ediyor. Yazı işleri maaşlarını alamıyor. Gazete dışında bazılarına ödemeler yapılıyor. Binanın satışı 3-4 aydır konuşuluyor. Sakinleşmemiz için dedikodu yayıyorlar. Bu hafta olacak deniyor ama aylardır ödeme yapmıyorlar. Gazeteye abonelerden, ilanlardan, projelerden para giriyor ama bize verilmiyor. Bize hala proje yapın diyorlar” diyor.

Eyleme hazırlandığı belirtilen gazete emekçileri, “Biz vefa diyoruz. Onlar sefa sürüyor. Eğer buna bir son verilmezse gelecek hafta eyleme geçeceğiz. İlk planda iş yavaşlatma olacak. Sonrasında ise Allah büyük.” dedi.