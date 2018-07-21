Dilipak'tan AKP'ye Adnan Oktar uyarısı: Süreci yönetemezseniz bu iş döner sizi vurur

Gerici 'gazete' Yeni Akit'in AKP yandaşı yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP iktidarına Adnan Oktar uyarısında bulundu. Dilipak, "Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim. Hayırlı bir iş yaptınız, süreci yönetemezseniz bu iş döner sizi vurur" dedi.

AKP iktidarının destekçilerinden Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında iktidara çarpıcı uyarılarda bulundu. Adnan Oktar'ın var olduğu öne sürülen arşivinden sürprizler çıkabileceğini dikkat çeken Dilipak, AKP 'nin yeni yönetim kadroları konusunda da uyarılarda bulundu. Dilipak yazısında şu ifadeleri kullandı: Adnan Oktar yakalandı ya, benzerlerini ve bunların tuzağına düşen fuhuş bataklığında debelenen siyaset, bürokrasi, sermaye ve STK içindeki gaflet sahiplerinden de söz edeceğim, bu “Cemaat” denilen yapıların nasıl kontrol altına alınması gerektiğinden de. Bunları kendi haline bırakırsanız hepsi birer FETÖ’ye de dönüşebilir.

Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim. Henüz arşiv ele geçirilmedi deniyor. Arşiv yurtdışında host edilmiş, ama yabancı istihbarat örgütleri bunları servis edebilir ya da bunları şantaj için kullanabilir. Yani bu arşiv her halûkârda birilerinin ipini çekmek, ya da birilerini kullanmak için kullanılacak. Hayırlı bir iş yaptınız, süreci yönetemezseniz, bu iş döner sizi vurur.

Kredi faizleri yüzde kaç biliyor musunuz. Hele bir de kamudan alacaklı olanlar, alacaklarını alamazlarsa görün bakın ne oluyor. Ödemeler aksamamalı. Belki kamudan alacaklı olanların kamu borçları ile mahsublaşması sağlanmalı. Belki peşin vergi ya da SGK ödemesi şeklinde mahsuplaşmaya gidip indirim yapılmalı. TOKİ’den konut verilmeli ya da hazine arazisi tahsis edilmeli. Kamudan alacağını alamayan adam bankaya borcunu ödeyemez, piyasaya borcunu ödeyemez, domino etkisi ile bu bir krize dönüşür.

Bu arada Bakanlıkların en yakınında duran yiyici takımın eski defterleri incelenip FETÖ’ye yapılan onlara da yapılabilir. Ne farkları var.