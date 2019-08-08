DHA ve CNN Türk’ün genel müdürleri görevden alındı, yerlerine A Haber'den transfer isimler getirildi

Demirören Haber Ajansı ile CNN Türk genel müdürleri görevden alınarak yerlerine geçen yıl A Haber'den CNN Türk'e transfer olan iki isim getirildi: Kubilay Gülbek ve Murat Yancı.

Demirören Medya Grubu’nun yönetiminde yapılan değişiklikle Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ile CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar bu görevlerinden alınarak grubun danışma kurulu üyeliğine getirildi.

DHA’nın genel müdürlüğüne halihazırda CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevini sürdüren Kubilay Gülbek getirilirken, CNN Türk genel müdürlüğüne ise halihazırda kanalın genel yayın koordinatörü olan Murat Yancı getirildi. DHA’nın yeni genel müdürü olan Kubilay Gülbek ile CNN Türk Genel Müdürü olan Murat Yancı geçen yıl CNN Türk'e A Haber’den transfer olmuştu.

Demirören’in çalışanlarına gönderdiği açıklamada sözkonusu atamalar şöyle duyuruldu:

“- CNN Türk Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Bora Bayraktar ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Salih Zeki Sarıdanişmet, “Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi”,

- CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini sürdüren Sayın Murat Yancı, “CNN Türk Genel Müdürü”,

- CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevini sürdüren Sayın Kubilay Gülbek, “Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü”,

- Demirören Dijital ve Teknoloji Grubu İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Karacaoğlu, söz konusu görevinin yanı sıra eşzamanlı olarak “Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı”,

- Demirören TV Dijital Grup Direktörü Sayın Baha Uyar, halihazırda sorumlu olduğu görev alanına Cnnturk.com.tr’nin eklenmesi ile “Demirören TV Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı”,

- Demirören Dijital Grubu üst düzey yöneticilerimizden,

Sayın İlker Ergen, hurriyet.com.tr’den sorumlu “Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı”,

Sayın Seval Üçler, milliyet.com.tr’den sorumlu “Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı”,

Sayın Papatya Somer, posta.com.tr’den sorumlu “Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı”,

Sayın Efe Kavuşturan, fanatik.com.tr’den sorumlu “Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı”,

- Demirören Medya bünyesindeki tüm gazetelerin reklam satışından sorumlu olmak üzere Sayın Selim Gülmen, “Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı”,

olarak atanmışlardır.”