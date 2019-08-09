Demirören Medya, Mehmet Soysal’la yollarını ayırıyor mu?

Demirören'in Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal’la yolları ayırdığı iddia ediliyor.

Demirören Medya Grubu’nda CEO Mehmet Soysal’ın görevine son verildiği iddia edildi.

Medyaradar’ın iddiasına göre Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal’ın ismi yarın yayımlanacak gazetelerdeki künyeden çıkartıldı. Soysal’ın Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarı olarak devam edeceği ileri sürüldü.

Demirören Medya Grubu’nda hafta başında yapılan değişiklikle DHA genel müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet’in yerine Kubilay Gülbek, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar’ın yerine ise Murat Yancı getirilmişti. Gülbek ve Yancı geçen yıl gruba A Haber’den transfer olmuşlardı.

Türkiye gazetesini de bünyesinde barındıran İhlas Grubu'nun eski yöneticisi olan Mehmet Soysal, 2016 yılında Milliyet gazetesine geçmişti. Demirören Medya Grubu’nun başkanı olan Soysal, Doğan Medya’nın satın alınmasının ardından Hürriyet’in başyazılarını yazmaya başlamıştı.

